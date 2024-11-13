Полицейский получил условный срок за пытки во время январских событий в Алматы

Специализированным межрайонным судом по уголовным делам города Алматы вынесен обвинительный приговор по применению пыток (ст. 146 УК) к доставленному в период "январских" событий на основании процессуального соглашения о признании вины, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу прокуратуры мегаполиса.

Уголовное дело расследовано спецпрокурорами города Алматы.

Прокурорами доказано, что 8 января 2022 года в Управлении полиции Алмалинского района виновным сотрудником полиции в отношении доставленного гражданина применены пытки.

В результате противоправных действий сотрудника полиции потерпевшему причинены физические страдания.

Приговором суда учитывая процессуальное соглашение о признании вины, подсудимому назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 2 года 6 месяцев, с лишением специального звания и права работать на госслужбе.

Приговор вступил в законную силу.