Полицейский получил огнестрельное ранение в здании департамента полиции ЗКО, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на mgorod.kz.

По предварительной информации, полицейский якобы случайно выстрелил в себя из табельного оружия на КПП в здании департамента полиции ЗКО.