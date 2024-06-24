Полицейский получил огнестрельное ранение в здании департамента полиции ЗКО
Сегодня, 14:16
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 14:16Сегодня, 14:16
224Фото: baigenews.kz
Полицейский получил огнестрельное ранение в здании департамента полиции ЗКО, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на mgorod.kz.
По предварительной информации, полицейский якобы случайно выстрелил в себя из табельного оружия на КПП в здании департамента полиции ЗКО.
“Обстоятельства происшествия устанавливаются. На данный момент сотрудник полиции находится в реанимации. Иная информация согласно статьи 201 УПК РК разглашению не подлежит”, - сообщили в ДП ЗКО.
Самое читаемое
- Массовое отравление детей в Бурабае: главсанврач рассказала подробности
- Убойным нокаутом завершился бой "Дагестанского казаха" в Саудовской Аравии
- Крушение лодки: 34 человека погибли у берегов Италии
- Роналду установил новый рекорд на Евро-2024
- Токаев выразил соболезнования в связи с терактами в Дагестане