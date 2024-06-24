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Полицейский получил огнестрельное ранение в здании департамента полиции ЗКО

Сегодня, 14:16
АВТОР
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baigenews.kz Сегодня, 14:16
Сегодня, 14:16
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Фото: baigenews.kz

Полицейский получил огнестрельное ранение в здании департамента полиции ЗКО, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на mgorod.kz.

По предварительной информации, полицейский якобы случайно выстрелил в себя из табельного оружия на КПП в здании департамента полиции ЗКО. 

“Обстоятельства происшествия устанавливаются. На данный момент сотрудник полиции находится в реанимации. Иная информация согласно статьи 201 УПК РК разглашению не подлежит”, - сообщили в ДП ЗКО.

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