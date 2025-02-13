Полицейский покончил с собой на посту в Жамбылской области
Информация о самоубийстве молодого сержанта появилась в социальных сетях.
Сегодня, 11:03
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Сегодня, 11:03Сегодня, 11:03
166Фото: pixabay.com
Трагедия произошла 12 февраля в поселке Жасоркен, где на посту ГРЭС полицейский выстрелил себе в голову из табельного пистолета, передаёт BaigeNews.kz.
В департаменте полиции Жамбылской области прокомментировали смерть сотрудника на рабочем месте.
Начато досудебное расследование по статье доведение до самоубийства.
“Проводятся все необходимые следственно-оперативные мероприятия, направленные на полноту, объективность и всесторонность расследования. Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК в интересах следствия разглашению не подлежит”, - сообщили в полиции.
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