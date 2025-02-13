  • 13 Февраля, 12:14
  • BAIGENEWS

Полицейский покончил с собой на посту в Жамбылской области

Информация о самоубийстве молодого сержанта появилась в социальных сетях.

Сегодня, 11:03
АВТОР
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pixabay.com Сегодня, 11:03
Сегодня, 11:03
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Фото: pixabay.com

Трагедия произошла 12 февраля в поселке Жасоркен, где на посту ГРЭС полицейский выстрелил себе в голову из табельного пистолета, передаёт BaigeNews.kz.

В департаменте полиции Жамбылской области прокомментировали смерть сотрудника на рабочем месте.

Начато досудебное расследование по статье доведение до самоубийства.  

“Проводятся все необходимые следственно-оперативные мероприятия, направленные на полноту, объективность и всесторонность расследования. Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК в интересах следствия разглашению не подлежит”, - сообщили в полиции.

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