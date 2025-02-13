Трагедия произошла 12 февраля в поселке Жасоркен, где на посту ГРЭС полицейский выстрелил себе в голову из табельного пистолета, передаёт BaigeNews.kz.

В департаменте полиции Жамбылской области прокомментировали смерть сотрудника на рабочем месте.

Начато досудебное расследование по статье доведение до самоубийства.