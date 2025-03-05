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Полицейский погиб в Туркестанской области

Выполнял служебный долг.

Сегодня, 14:11
АВТОР
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Ержан Саденов/Facebook Сегодня, 14:11
Сегодня, 14:11
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Фото: Ержан Саденов/Facebook

Министр внутренних дел РК Ержан Саденов выразил искренние соболезнования родным и близким старшего лейтенанта полиции Каната Габитова, инспектора патрульной полиции Департамента полиции Туркестанской области, передаёт BaigeNews.kz.

По его словам, страж порядка трагически погиб при исполнении служебного долга в ходе преследования нарушителя.

Министерство внутренних дел обещало оказать необходимую поддержку семье погибшего.

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