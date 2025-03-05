Полицейский погиб в Туркестанской области
Выполнял служебный долг.
Сегодня, 14:11
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Сегодня, 14:11Сегодня, 14:11
270Фото: Ержан Саденов/Facebook
Министр внутренних дел РК Ержан Саденов выразил искренние соболезнования родным и близким старшего лейтенанта полиции Каната Габитова, инспектора патрульной полиции Департамента полиции Туркестанской области, передаёт BaigeNews.kz.
По его словам, страж порядка трагически погиб при исполнении служебного долга в ходе преследования нарушителя.
Министерство внутренних дел обещало оказать необходимую поддержку семье погибшего.
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