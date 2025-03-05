Полицейский погиб в Туркестанской области: в ДП рассказали подробности
Коллеги погибшего поделились подробностями трагедии.
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Как оказалось, причиной гибели стража порядка стала авария во время преследования нарушителя, угрожающего движением другим водителям. ДТП произошло 5 марта на трассе Жибек-жолы – Жетысай, передаёт BaigeNews.kz.
Также в результате столкновения автомобиля патрульной полиции со встречным автотранспортом различные травмы получили еще несколько человек, которые госпитализированы в медицинское учреждение.
В настоявшее время по данному факту проводится досудебное расследование, по результатам которого будет принято процессуальное решение. Все обстоятельства произошедшего выясняются.
В свою очередь, Департамент полиции Туркестанской области выражает искренние соболезнования родным и близким старшего лейтенанта полиции Каната Габитова и окажет необходимую поддержку семье погибшего.
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