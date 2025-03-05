Как оказалось, причиной гибели стража порядка стала авария во время преследования нарушителя, угрожающего движением другим водителям. ДТП произошло 5 марта на трассе Жибек-жолы – Жетысай, передаёт BaigeNews.kz.

Также в результате столкновения автомобиля патрульной полиции со встречным автотранспортом различные травмы получили еще несколько человек, которые госпитализированы в медицинское учреждение.

В настоявшее время по данному факту проводится досудебное расследование, по результатам которого будет принято процессуальное решение. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

В свою очередь, Департамент полиции Туркестанской области выражает искренние соболезнования родным и близким старшего лейтенанта полиции Каната Габитова и окажет необходимую поддержку семье погибшего.