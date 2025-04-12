Полицейский погиб в области Абай
Начальник ДП региона выразил соболезнования родным и близким погибшего.
Сегодня, 23:26
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Сегодня, 23:26Сегодня, 23:26
25Фото: Instagram / bektore_sultan_
Полицейский погиб в ДТП в области Абай, передаёт BaigeNews.kz.
Соболезнования родным и близким младшего сержанта полиции Айдоса Айдарханұлы выразил начальник ДП области Абай Бекторе Султан.
"Его самоотверженный труд, преданность присяге и высокий профессионализм навсегда останутся в сердцах коллег и всех, кто знал его лично. Это невосполнимая утрата для всей системы органов внутренних дел, и мы скорбим вместе с вами", – указывается в тексте соболезнования, опубликованном в Instagram-аккаунте начальника департамента.
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