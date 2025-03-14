Полицейский погиб в результате несчастного случая в Карагандинской области. Об этом сообщил министр внутренних дел РК Ержан Саденов, передаёт BaigeNews.kz.

"Выражаю соболезнования родным и близким сотрудника департамента полиции Карагандинской области майора полиции Алиева А., погибшего в результате несчастного случая, произошедшего при проведении учебно-тренировочных мероприятий. МВД окажет всю необходимую поддержку семье погибшего", - написал министр в Facebook.

На место происшествия направлена комиссия во главе с замглавы МВД. Ход расследования находится на контроле.