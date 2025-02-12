Сотрудник департамента полиции Жамбылской области погиб при исполнении служебных обязанностей, передаёт BaigeNews.kz.

По информации местной полиции, 11 февраля в 19.40 часов на 203 километре автодороги "Алматы-Ташкент" водитель автомобиля марки "Volkswagen Passat" выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с патрульным автомобилем, обеспечивающим безопасность дорожного движения на закрепленной территории.

В результате ДТП два сотрудника полиции, которые были в служебном автомобиле, с различными травмами были госпитализированы в Кордайскую центральную районную больницу.

"Старший инспектор Батальона патрульной полиции ДП Жамбылской области Үшкемпір Абай Бақытбекұлы 12 февраля скончался в реанимационном отделении больницы", - сообщает пресс-служба департамента полиции региона.

Старший лейтенант полиции Абай Үшкемпір служил в органах внутренних дел с 14 декабря 2017 года, в занимаемой должности - с 6 февраля 2025 года. За период службы имел 9 поощрений.