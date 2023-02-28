Полицейский подозревается в попытке доведения гражданина до суицида в Кокшетау

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Полицейский подозревается в попытке доведения гражданина до суицида в Кокшетау, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КазТАГ.

"Управлением собственной безопасности проводится служебная проверка. Сейчас все факты проверяем, доводы обеих сторон", - рассказали в департаменте полиции Акмолинской области.

С тарший инспектор одного из подразделений правоохранительного ведомства повезла в управление гражданина. По дороге она начала его оскорблять, провоцировать, из-за давления он едва не совершил самоубийство.