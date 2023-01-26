Полицейский отсудил у своего ведомства 1,6 миллиона тенге морального ущерба

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Данияр Мейрхан добился возмещения морального ущерба за незаконный арест в Шымкенте, передаёт BaigeNews.kz. Ему выплатят 1,6 миллиона тенге.

Изначально полицейский требовал 20 миллионов тенге за то, что его несправедливо арестовали, обвинив в самоуправстве, а позже в мошенничестве.

22 апреля 2022 года Данияр Мейрхан, начальник Тюлькубасского РОВД Туркестанской области, был задержан УСБ ДП Шымкента по подозрению в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.4 ст.389 УК РК - Самоуправство. Его водворили в изолятор временного содержания. Позже дело было переквалифицировано на статью 190 УК РК – Мошенничество, его передали в Антикоррупционную службу. Мейрхан подозревался в том, что присвоил дорогостоящую машину в одном из автосалонов Шымкента.

Отметим, под стражей Данияр Мейрхан находился с 22 апреля по 1 мая 2022 года, а затем был выпущен под залог в 40 миллионов тенге.

18 мая дело было передано в производство следователей Антикоррупционной службы. И спустя два месяца, 22 июля 2022 года, уголовное дело было закрыто в связи с отсутствием состава преступления в действиях обвиняемого. Однако антикорр прекратил уголовное дело, не найдя в действиях обвиняемого состава преступления.

К слову, Данияр Мейирхан был восстановлен в рядах полиции. В настоящее время он занимает пост командира полка патрульной службы Шымкента.

Он потребовал 20 миллионов тенге в качестве компенсации материального ущерба, а также возмещения затрат на услуги адвоката в размере пяти миллионов тенге.

В итоге суд удовлетворил требования полицейского частично и вынес решение возместить Данияру Мейрхану 1,6 миллиона тенге - за расходы, понесённые на оплату услуг представителя.

Решение суда пока не вступило в законную силу.