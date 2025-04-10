В Алматы мужчина попытался скрыться от полицейских после того, как автомобиль, в котором он находился, был остановлен за нарушение ПДД. Момент погони попал на видео и быстро разлетелся по соцсетям, передаёт BaigeNews.kz.

Инцидент произошёл в Наурызбайском районе города, на проспекте Алатау. По информации пресс-службы Департамента полиции мегаполиса, экипаж патрульной полиции остановил транспортное средство. Неожиданно один из пассажиров вышел из машины и бросился в бегство.

Полицейский незамедлительно начал преследование, однако догнать мужчину удалось лишь второму патрульному, который бежал ему навстречу.

Задержанным оказался иностранец. Как сообщили в полиции, при проверке документов нарушений миграционного законодательства не выявлено.

Причины его побега выясняются.