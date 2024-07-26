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Полицейский насмерть сбил супружескую пару в Актюбинской области

Сегодня, 11:39
АВТОР
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Полицейский насмерть сбил супружескую пару в Актюбинской области Сегодня, 11:39
Сегодня, 11:39
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В Актюбинской области сотрудник полиции в состоянии алкогольного опьянения сел за руль, не справился с управлением и сбил супружескую пару. Сообщается, что полицейский сначала скрылся с места преступления, но позже сдался.

В региональном департаменте полиции факт подтвердили.

"По факту ДТП проводится досудебное расследование, водитель арестован. Проведена служебная проверка, по результатам которой семь ответственных сотрудников, в том числе непосредственные руководители, освобождены от занимаемых должностей", - говорится в сообщении.

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