Полицейский насмерть сбил супружескую пару в Актюбинской области

В Актюбинской области сотрудник полиции в состоянии алкогольного опьянения сел за руль, не справился с управлением и сбил супружескую пару. Сообщается, что полицейский сначала скрылся с места преступления, но позже сдался.

В региональном департаменте полиции факт подтвердили.