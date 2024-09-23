Полицейский насмерть сбил пешехода в Усть-Каменогорске

Сотрудник полиции, управляя личным авто, сбил насмерть пешехода. В пресс-службе ДП города отметили, что человек переходил проезжую часть в неположенном месте.

"18 сентября текущего года около 13:20 по улице Малой объездной в г. Усть-Каменогорске сотрудник полиции, управляя личным автомобилем марки "ВАЗ 21140", совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть в неположенном месте. Пешеход скончался на месте от полученных телесных повреждений, несовместимых с жизнью. По данному факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование", - говорится в сообщении.