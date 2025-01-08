В Уральске возбудили уголовное дело по ст. 345 ч. 3 по факту наезда на пешехода в районе п. Меловые горки. В результате ДТП последний скончался, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДП Западно-Казахстанской области.

По предварительным данным, ДТП произошло на неосвещенном участке дороги, в результате ослепления водителя фарами встречной автомашины. Медицинское освидетельствование показало, что он был трезв.

"За рулем авто находился сотрудник полиции. Он уволен из органов внутренних дел. Назначено служебное расследование", - рассказали в Департаменте полиции ЗКО.

Иная информация в порядке ст.201 УПК РК разглашению не подлежит.

Напомним, автомобиль въехал в фонарный столб в Алматы.