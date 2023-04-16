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кадр из видео instagram.com/interpol_kz Сегодня, 04:22
194
Сегодня, 04:22
194
Фото: кадр из видео instagram.com/interpol_kz

Полицейский начальник избил подчиненного в Актау

Видео избиения полицейского попали в Сеть. Правоохранители начали служебное расследование, передаёт BaigeNews.kz.

В описании к ролику говорится, что заместитель начальника управления криминальной полиции Шынболат Дарибаев якобы избивает сотрудников.

В полиции информацию подтвердили.

"В настоящее время инспекция полиции Мангистауской области управления кадровой политики проводит служебное расследование", - говорится в сообщении ДП Мангистауской области.

 
 
 
 
 
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Публикация от INTERPOL KZ (@interpol_kz)

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Сегодня, 04:22
194
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