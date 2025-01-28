В Алматы бывший полицейский залез на верхушку столба с требованием объяснить, за что его уволили, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

На место ЧП - на пересечение улиц Розыбакиева – Жамбыла приехали полицейские, спасатели и скорая, образовалась пробка. Мужчина находился почти на самой верхушке полчаса. Спасатели подготовили для него батут. Но он не пригодился. Экстремал спустился так же, как и залез. Обошелся без посторонней помощи.

Покорителем высоты оказался подполковник Дармен Шинибеков. Его якобы необоснованно уволили из дорожной полиции. И вот уже восемь лет экс-полицейский не может добиться разъяснений.

"Я был заместителем начальника отдела адмпрактики города. Принимал квитанции по оплате штрафов за нарушения ПДД. И по некоторым квитанциям – на сумму 600 тысяч тенге – деньги не поступили в бюджет. Я при чем тут? Я принимаю квитанции, деньги не поступают в бюджет. Моя вина в чем? И до сих пор мне не предоставлен приказ, который я нарушил. Меня уволили без указания причины", - рассказал мужчина.

В начале января специализированный межрайонный административный суд пересмотрел иск Шинибекова.

"Основанием ранее поданного иска указывалось непредоставление ответчиком ответа на обращение истца о том, в чем заключались нарушения, допущенные истцом. Поскольку результаты служебной проверки не содержали выводов о допущенных нарушениях. При этом ранее судом уже дана правовая оценка доводам истца о необоснованности заявленных требований, в связи с чем иск был оставлен без удовлетворения", - сообщили в суде.

За нарушение общественного порядка экс-полицейского могут оштрафовать. Но он намерен и дальше отстаивать свои права.