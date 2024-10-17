Полицейский на тракторе насмерть задавил жителя ЗКО
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Полицейский на тракторе насмерть задавил мужчину в ЗКО, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на портал "Мой ГОРОД".
Трагедия произошла 11 октября в поселке Булдурты Сырымского района. Водитель за рулём трактора МТЗ-80 при движении задним ходом по неосторожности наехал на 45-летнего мужчину, который от полученных травм скончался на месте ДТП.
Оказалось, что за рулём трактора был сотрудник районного отдела полиции. В пресс-службе департамента полиции ЗКО заверили, что во время инцидента страж порядка находился в отпуске. Экспертиза показала, что в момент аварии он был трезв. Его сразу же уволили из органов внутренних дел.
Отметим, что изначально полицейского задержали и водворили в изолятор временного содержания. Однако суд отправил его под домашний арест.
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