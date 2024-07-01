Полицейский на патрульной машине врезался в авто с женщиной и ребёнком

В Алматинской области полицейский на патрульной машине врезался в автомобиль, где находилась женщина с ребёнком, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал EGOV.PRESS.

Опубликовано видео самого ДТП, зафиксированного камерами наблюдения, и после аварии с места происшествия.

В департаменте полиции региона сообщили, что ДТП с участием автомашин марок Hyundai Elantra и Toyota Ipsum произошло 27 июня на 25-м километре автодороги Алматы – Жандосова.