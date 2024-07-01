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Полицейский на патрульной машине врезался в авто с женщиной и ребёнком

Сегодня, 04:24
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Сегодня, 04:24
Сегодня, 04:24
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В Алматинской области полицейский на патрульной машине врезался в автомобиль, где находилась женщина с ребёнком, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал EGOV.PRESS.

Опубликовано видео самого ДТП, зафиксированного камерами наблюдения, и после аварии с места происшествия.

В департаменте полиции региона сообщили, что ДТП с участием автомашин марок Hyundai Elantra и Toyota Ipsum произошло 27 июня на 25-м километре автодороги Алматы – Жандосова. 

"Жертв и пострадавших нет. Автомашинам причинены механические повреждения. Виновник ДТП привлечён к ответственности согласно действующему законодательству", – отметили в полиции.

 

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