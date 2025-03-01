11-летний мальчик из Семея, ставший жертвой хулиганов, получил поддержку от физкультурно-спортивного общества "Динамо" МВД РК, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В МВД отметили, что расследование этого дела находится под особым контролем руководства полицейского ведомства.

Динамовцы намерены помочь школьнику наставничеством в спорте и обретении уверенности. В спортивном комплексе "Динамо" мальчика встретил областной председатель общества — начальник департамента полиции области Абай Бекторе Султан.

Вместе с юными спортсменами "Жас Динамо" он провел для него экскурсию по залу, где проходят тренировки.

"Мы хотим, чтобы он почувствовал, что он не один. Спорт объединяет, воспитывает характер, учит преодолевать трудности. А главное — он создает семью, которая поддержит в любой момент", — отметил начальник ДП.

Мальчик с интересом наблюдал за тренировками боксёров. Он рассказал, что этот вид спорта давно его привлекает. Теперь он сможет заниматься боксом бесплатно под руководством опытных тренеров. Уже в этот день он попробовал нанести первый удар по боксерской груше, а в завершение получил свою первую спортивную форму "Динамо".

"Теперь он будет регулярно тренироваться, развивать в себе силу и уверенность. Если проявит себя, следующим шагом станет вступление в ряды юных стражей порядка полицейских классов "Жас Динамо", где он сможет получить ценные знания о правопорядке и дисциплине", — отметили в полиции.

Напомним, инцидент произошёл 22 февраля. Подростки издевались над ребёнком — пинали, прыгали на нём, снимали всё это на видео. Жуткие кадры появились в соцсетях.

Пострадавшего доставили в специализированный центр под наблюдение специалистов. Между тем, в Семее состоялось заседание комиссии по защите прав несовершеннолетних. Принято решение о направлении всех участников инцидента в специализированную школу для детей с девиантным поведением с целью коррекции и работы с психологами в условиях временной изоляции. Вынесено решение о лишении родительских прав в отношении трёх родителей, прекращено одно опекунство над двумя детьми.

О происшествии также высказалась Уполномоченный по правам детей. Казахстанцев также призвали не распространять жестокое видео с избиением мальчика.

26 февраля стало известно, как наказали педагогов школ, в которых учились подростки.