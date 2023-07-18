  • 18 Июля, 11:11
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shutterstock Сегодня, 10:00
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Сегодня, 10:00
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Фото: shutterstock

Полицейский из ВКО спас жизнь жителю города Алтай

Как оказалось, хозяин дома поставил на плиту сковороду с продуктами, включил ее и крепко уснул.

Прогуливаясь в свой выходной полицейский из города Алтай Олжас Серыкканов заметил, что из окон многоэтажки идет густой дым, передаёт Baigenews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Увидев это полицейский бросился на помощь. Приблизившись к окну, он выставил сетку и увидел, что в квартире находится спящий мужчина, которому он помог выбраться. 

Как оказалось, хозяин дома поставил на плиту сковороду с продуктами, включил ее и крепко уснул. Между тем в доме уже началось задымление.

Олжас Серыкканов служит заместителем начальника ИВС ОП района Алтай. В ОВД работает более 10 лет.

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Сегодня, 10:00
248
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