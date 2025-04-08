Майор полиции, участковый инспектор Бахытжан Сарманов, помог 59-летней гражданке Российской Федерации найти свою мать в Астане, с которой она не виделась в течение 59 лет, передаёт BaigeNews.kz.

Все началось в марте этого года, когда россиянка обратилась на рабочий номер опорного пункта с просьбой помочь в поисках своей матери. Женщина рассказывала, что годами безуспешно пыталась найти родную мать, обращалась в различные службы и даже в программу, которая занимается поиском людей, но результата не было.

Бахытжан Сарманов принялся за дело и провел тщательную проверку, в результате которой удалось установить местонахождение родственницы. Не теряя времени, россиянка приобрела авиабилеты и вскоре прилетела в Казахстан, чтобы встретиться с матерью.

"Этот офицер действительно отнесся к моей истории с пониманием и участием. Он исполнил свой служебный долг оперативно, добросовестно и в полном объеме. Я была потрясена его профессионализмом", — поделилась эмоциями женщина, выразив огромную благодарность полицейскому и департаменту полиции.

Вскоре, 78-летняя женщина, мать, не сдерживая слез, рассказала свою историю жизни, которая могла бы стать основой для многосерийного драматического фильма со счастливым концом. Встреча двух женщин стала настоящим чудом для них обеих.

В ответ на благодарности Бахытжан Сарманов подчеркнул, что просто выполнял свою работу и считает, что каждый сотрудник полиции должен делать все возможное, чтобы помочь людям.

"В своей работе мы всегда стараемся максимально помочь тем, кто к нам обращается, независимо от того, кто они и откуда. Это наш долг," — сказал майор полиции.

Эта история напоминает, как важно для людей чувствовать поддержку и помощь в трудных ситуациях, и как много значит профессионализм сотрудников правоохранительных органов.

Ранее полицейские помогли итальянцу, которого бросила девушка в Уральске.