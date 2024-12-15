Полицейский из Актобе стал чемпионом мира по ММА, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Чемпионат мира по ММА – GAMMA World MMA championships 2024 (Global Association of Mixed Martial Arts) среди взрослых прошёл столице Индонезии Джакарте с 10 по 14 декабря. В соревнованиях приняли участие 920 спортсменов из 66 стран.

В весовой категории 79 кг выступил командир взвода специального отряда быстрого реагирования департамента полиции Актюбинской области Айдын Толепбаев.

Он одержал победу над спортсменами из Тонги, Пакистана и Австралии. В каждом из этих боев показал отличную технику и выносливость, что позволило ему уверенно пройти в решающий поединок. В финале он встретился с представителем Узбекистана Улугбеком Рахмоновым. Казахстанец победил соперника техническим нокаутом, завоевав золотую медаль.