Полицейский Геннадий Вездецкий из Акмолинской области свободно владеет казахским

Оперуполномоченный отдела криминальной полиции Геннадий Вездецкий из Акмолинской области свободно владеет казахским языком и в будущем планирует создать семью с девушкой казахской национальности. В интервью корреспонденту BaigeNews.kz рассказал о том, почему выбрал обучение на государственном языке и за что любит казахский народ.

В близком кругу Геннадия, оказывается, называют Габитом. 30-летний полицейский не просто свободно говорит на казахском – он для него родной.

"Мои родители скончались, когда мы с двумя братишками были маленькими. Попали в детский дом в город Акколь Акмолинской области. Там воспитатели спросили, на каком языке хотим обучаться, мы выбрали государственный. Посчитали, что так будет правильно, ведь мы живём в Казахстане", – пояснил молодой человек.

Выпустившись из детского дома, Геннадий поступил в Высшую техническую школу в Кокшетау, где также учился на казахском. После армии работал сантехником, альпинистом на высоте в столичной компании.

Сейчас он служит в правоохранительных органах Буландынском районе в Макинске – младшим сержантом криминальной полиции.

"Мальчишкой я, как и многие, мечтал о какой-нибудь "киношной", очень мужественной профессии. Полицейский, мне кажется, входит в их число. Выбрал – не пожалел, эта работа явно по мне. Для меня всегда было важно быть полезным обществу, хоть это и звучит вроде как банально", – поделился собеседник.

Время паводков для правоохранительных органов выдалось таким же непростым, как и для спасателей.

"Охраняли правопорядок, ограничивали передвижение граждан – для их же безопасности. Некоторые не понимают: ана жақта су жоқ өте салайық, деп. Кто-то относится с пониманием, но случались и провокации. Но мы делаем свою работу, выполняем приказ, при этом обыкновенно стараемся избежать конфликтных ситуаций", – улыбается Геннадий.

Своей семьи у нашего героя пока нет. Он пока не был женат, детей тоже нет.

"Всё впереди. Мечтаю встретить своего родного человека. Не в обиду другим национальностям, но я планирую жениться на казашке. Я, кстати, – мусульманин. Дома я не буду заставлять говорить, как я, на казахском, у членов моей семьи будет выбор, как и у меня когда-то в детдоме. Почему казашка? Дело в менталитете. Тогда мы будем близки в жизненных ценностях, взглядах на жизнь, отношения с окружающими, Казахи – народ сердечный, нравственный, повёрнутый лицом к миру. Адамгершілік бар адамдар. В нём прекрасно сочетаются мудрость, скромность, строгость, уважение к старшим, трепетное отношение к детям, с амбициозностью, стремлением к образованию и развитию, гордостью в лучшем понимании слова. Есть прекрасное казахское слово "намыс", оно, мне кажется, на 90 процентов даёт определение национальным ценностям, духу нашего народа", – пояснил мужчина.

В целом, Геннадий-Габит не загадывает на будущее. Говорит, "Алланың жазғаны болады". Но жених, на наш взгляд, он завидный. Мало того, что сотрудник криминальной полиции, так ещё и мастер спорта по қазақ күресі и дзюдо. Прекрасно играет на гитаре и домбре. Не любит, к слову, шумные компании, предпочитает проводить время дома, в спокойной обстановке. Из-за того, что в детстве пришлось испытать немало трудностей, ко многим вещам относится философски.

"Что пожелаю казахстанцам в День единства народа Казахстана? Мереке құтты болсын! Жасына жас косыла берсін! Арманға жете берейік! Өміріміз дұрыс болсын! Жүрген жолымыз түзеу, бір болсын! Шаңырақтарымыз ешқашан шайқалмасын!", – заключил Геннадий Вездецкий.

Фото Турар