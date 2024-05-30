Полицейский фальсифицировал протоколы о нарушениях в Усть-Каменогорске

Полицейский из Усть-Каменогорска фальсифицировал административные протоколы о нарушениях, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на yk.kz.

Факт фальсификации установлен при проверке прокуратуры ВКО в Управлении полиции Усть-Каменогорска.

"Причиной фальсификации послужило желание сотрудника повысить собственные показатели по выявлению административных правонарушений. В ходе расследования он полностью признал свою вину и приговором суда был осужден к наказанию в виде 2 лет 6 месяцев ограничения свободы с лишением права занимать должности на государственной службе сроком на 3 года", – отмечается в сообщении.

В целях предупреждения подобных фактов прокуратура ВКО в адрес руководства Департамента полиции области внесла представление об устранении обстоятельств, способствовавших совершению уголовного правонарушения и других нарушений закона.