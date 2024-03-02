  • 2 Марта, 14:37
  • BAIGENEWS

Полицейский едва не погиб, спасая семью из пожара в Актюбинской области

Сегодня, 13:24
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
t.me/POLICE_of_KZ Сегодня, 13:24
Сегодня, 13:24
121
Фото: t.me/POLICE_of_KZ

В Актюбинской области полицейский, рискуя жизнью, спас из пожара семью с тремя детьми, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД

Утром 1 марта старший инспектор Байганинского РОП Адил-Кахар Кадиров шёл на службу. Он увидел, что из дома соседей идёт густой дым. Полицейский направился к дому и увидел, что помещение полностью охвачено огнём. 

"Адил-Кахар окриками разбудил хозяйку и вынес по одному троих несовершеннолетних детей. Когда выносил самого младшего пятилетнего ребёнка мужчина потерял сознание и упал. В это время подоспели пожарные и медики, которые помогли ему выбраться из дома", — сообщили в полиции.

С отравлением полицейский был госпитализирован. Сейчас жизни стража порядка ничего не угрожает.

Самое читаемое

Наверх