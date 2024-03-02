Полицейский едва не погиб, спасая семью из пожара в Актюбинской области
Сегодня, 13:24
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Сегодня, 13:24Сегодня, 13:24
121Фото: t.me/POLICE_of_KZ
В Актюбинской области полицейский, рискуя жизнью, спас из пожара семью с тремя детьми, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД
Утром 1 марта старший инспектор Байганинского РОП Адил-Кахар Кадиров шёл на службу. Он увидел, что из дома соседей идёт густой дым. Полицейский направился к дому и увидел, что помещение полностью охвачено огнём.
"Адил-Кахар окриками разбудил хозяйку и вынес по одному троих несовершеннолетних детей. Когда выносил самого младшего пятилетнего ребёнка мужчина потерял сознание и упал. В это время подоспели пожарные и медики, которые помогли ему выбраться из дома", — сообщили в полиции.
С отравлением полицейский был госпитализирован. Сейчас жизни стража порядка ничего не угрожает.
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