  • 1 Августа, 11:43
  • BAIGENEWS

Полицейский автобус врезался в авто в центре Алматы

Сегодня, 10:59
АВТОР
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Facebook / Евгений Мухамеджанов Сегодня, 10:59
Сегодня, 10:59
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Фото: Facebook / Евгений Мухамеджанов

В Алматы утром 1 августа 2024 года полицейский автобус врезался в авто на перекрестке в Алматы, передаёт BaigeNews.

В Департаменте полиции Алматы прокомментировали инцидент.

"По факту ДТП с участием служебного транспорта Управления специализированной службы охраны, имевшего место сегодня в 07:40 утра на пересечении улиц Кабанбай батыра и Желтоксан, начато расследование. В результате аварии пострадал водитель автомашины марки "Сузуки". Он был доставлен в одну из больниц города. Другие обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются", - говорится в сообщении. 

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