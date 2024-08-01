Полицейский автобус врезался в авто в центре Алматы

В Алматы утром 1 августа 2024 года полицейский автобус врезался в авто на перекрестке в Алматы, передаёт BaigeNews.

В Департаменте полиции Алматы прокомментировали инцидент.

"По факту ДТП с участием служебного транспорта Управления специализированной службы охраны, имевшего место сегодня в 07:40 утра на пересечении улиц Кабанбай батыра и Желтоксан, начато расследование. В результате аварии пострадал водитель автомашины марки "Сузуки". Он был доставлен в одну из больниц города. Другие обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются", - говорится в сообщении.