Полицейскими усилят спецЦОН Актобе из-за легализации иностранных авто

Фото: акимат Актюбинской области

Аким Актюбинской области Ералы Тугжанов проверил готовность местного спецЦОНа к легализации иностранных автомобилей, которая стартует 23 января в Казахстане и продлится до 1 июля 2023 года, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата региона.

Главе региона доложили о том, что подготовительная работа по проведению разовой легализации иностранных автомобилей, ввезённых в страну до сентября 2022 года и не прошедших госрегистрацию, завершена.



В целях проведения разъяснительной работы в спецЦОНе дислоцирован штаб из сотрудников полиции, департамента госдоходов области, страховых компаний и таможенной службы.

Сотрудники ДГД также будут консультировать владельцев автомобилей в здании акимата района Алматы Актобе. Для подачи заявки на проверку данных в секторе самообслуживания через eGov.kz в ЦОНах региона подготовлены 124 рабочих места, 20 из них в спецЦОНе, в районных отделах - 49.

Сверка агрегатов авто будет проводиться в ангаре спецЦОНа, где созданы условия для одновременного приёма шести автомобилей. После осмотра эксперты-криминалисты департамента полиции будут сразу регистрировать автомашины в базе данных.



"Для охраны общественной безопасности привлечены дополнительные наряды полиции, на территории спецЦОНа, в ангаре установлены наружные камеры видеонаблюдения, которые выведены в центр оперативного управления департамента полиции и ситуационный центр акимата Актюбинской области", - сообщается в пресс-релизе.



По итогам посещения Ералы Тугжанов поручил провести кампанию по легализации иностранных автомобилей качественно в соответствии с законом, усилить разъяснительную работу среди населения.

Подробнее о том, как будет проводиться легализациия иностранных авто в Казахстане, можно прочитать здесь.