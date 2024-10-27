Полицейским в Семее посвятили мурал

В Семее появилась новая достопримечательность — мурал, посвящённый сотрудникам полиции, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Аbainewskz.

На торцевой стороне многоэтажного дома по проспекту Бозтаева, рядом с бывшим кафе "Леди Пицца", появился мурал, посвящённый сотрудникам полиции. Рисунок, выполненный на самом видном месте, как отмечается, символизирует крепкую связь между обществом и правоохранительными органами.

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"Художник изобразил сотрудника кавалерии, отдающего честь детям, что отсылает к популярному ролику в казнете, тронувшему сердца многих людей. Этот мурал напоминает о важной миссии полицейских — защищать граждан и обеспечивать безопасность и спокойствие в нашем обществе день и ночь",

— подчеркнули в ДП области Абай.

Произведение искусства, как считают в акимате, было создано алматинской компанией по заказу отдела жилищной инспекции на основе эскиза, предоставленного УВД города Семей.

В отделе не раскрыли сумму, потраченную на создание мурала, сообщив, что художники ещё не получили оплату. Однако можно предположить, что стоимость этой работы может составлять около двух донеров и литра колы, учитывая любительский уровень рисунка. По мнению горожан, сотрудники полиции заслуживают более качественного мурала, подобного тем, которые ранее были нарисованы на том же проспекте Бозтаева.