Полицейским СКО вручили ключи от новых служебных машин
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Полицейским Северо-Казахстанской области вручили ключи от 41 служебной машины, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата региона.
В Петропавловске прошло торжественное собрание, посвящённое Дню казахстанской полиции.
От имени главы региона Гауеза Нурмухамбетова полицейских с профессиональным праздником поздравил первый заместитель акима СКО Марат Тасмаганбетов.
"Он выразил благодарность стражам порядка за большую помощь в борьбе с водной стихией. Полицейские региона проделали огромный объем работы во время эвакуации населения. В самые трудные дни экипажи сутками дежурили на паводке, работая и на суше, и на воде, порой и с риском для жизни. Марат Тасмаганбетов вручил ключи от 41 служебных автомобилей и специального автотранспорта подразделениям полиции", — сообщил Telegram-канал акимата СКО.
Системная работа по улучшению материального оснащения полицейских будет продолжена.
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