Полицейским СКО вручили ключи от новых служебных машин

Полицейским Северо-Казахстанской области вручили ключи от 41 служебной машины, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата региона.

В Петропавловске прошло торжественное собрание, посвящённое Дню казахстанской полиции.

От имени главы региона Гауеза Нурмухамбетова полицейских с профессиональным праздником поздравил первый заместитель акима СКО Марат Тасмаганбетов.

"Он выразил благодарность стражам порядка за большую помощь в борьбе с водной стихией. Полицейские региона проделали огромный объем работы во время эвакуации населения. В самые трудные дни экипажи сутками дежурили на паводке, работая и на суше, и на воде, порой и с риском для жизни. Марат Тасмаганбетов вручил ключи от 41 служебных автомобилей и специального автотранспорта подразделениям полиции", — сообщил Telegram-канал акимата СКО.