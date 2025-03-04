В Костанайской области двоих полицейских уволили после того, как они отпустили водителя иномарки, который превысил скорость. Видеозапись с инцидентом быстро распространилась в социальных сетях, вызвав общественное возмущение, передаёт BaigeNews.kz.

На кадрах видно, как сотрудники патрульной службы остановили водителя Lexus за превышение скорости. Однако после короткой перепалки с водителем, который заявил, что проработал в ГАИ 11 лет, полицейский отпустил его без штрафа. В ходе разговора водитель иномарки с претензиями спрашивал у полицейского, давно ли тот работает в органах, и утверждал, что знаком с правилами, потому что сам имеет опыт работы в ГАИ.

После этого водителю не был выписан штраф, а полицейский не проявил должной настойчивости в нарушении закона.

Пресс-служба департамента полиции Костанайской области сообщила, что по факту инцидента проводится служебная проверка. По решению дисциплинарной комиссии, оба полицейских, допустившие увод от ответственности виновного водителя, были освобождены от занимаемых должностей.

Дополнительно будет рассмотрен вопрос о строгой ответственности водителя, являющегося слушателем магистратуры Костанайской Академии, вплоть до его увольнения по итогам проверки.

Департамент полиции подчеркнул, что такие нарушения являются недопустимыми и будут пресекаться безоговорочно.