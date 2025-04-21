В Павлодаре задержаны двое сотрудников полиции по подозрению в разбойном нападении на склад интернет-магазина вейпов, передаёт BaigeNews.kz.

18 апреля в Павлодаре были задержаны и водворены в изолятор временного содержания двое сотрудников правоохранительных органов — А. и М., оба 1992 года рождения.

По уточненным данным из соцсетей, задержанные являются оперуполномоченными ОВД ДЭР региона. 15 января текущего года подозреваемые совершили разбойное нападение на склад интернет-магазина, занимающегося продажей вейпов. Злоумышленники похитили наличные в размере 2 миллионов тенге, а также электронные сигареты на сумму порядка 10 миллионов тенге.

Изначально уголовное дело было возбуждено по статье 191 ч.2 УК РК ("Грабеж"), однако 15 апреля оно было переквалифицировано на статью 192 ч.2 ("Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору").

Департамент полиции подтвердил факт задержания и сообщил, что обстоятельства произошедшего устанавливаются в рамках расследования. Подозреваемые водворены в ИВС.

При этом официальных комментариев о том, отстранены ли подозреваемые от службы, на момент публикации не поступало.

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