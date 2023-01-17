Полицейских осудили за пытки в Алматы

Фото: 24.kz

Троих экс-полицейских признали виновными в применении пыток в отношении задержанных во время январских событий, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Хабар24.

По версии суда, стражи порядка пытались оказать давление на подозреваемого в угоне автомобиля.

Двоих подсудимых приговорили к трём годам лишения свободы, ещё одного – к полутора годам ограничения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе.

При назначении наказания обвиняемым суд учёл смягчающие обстоятельства: наличие малолетних детей, добровольное возмещение имущественного ущерба и компенсации морального вреда.

Приговор пока не вступил в законную силу.