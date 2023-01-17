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Сегодня, 21:26
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160Фото: 24.kz
Полицейских осудили за пытки в Алматы
Троих экс-полицейских признали виновными в применении пыток в отношении задержанных во время январских событий, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Хабар24.
По версии суда, стражи порядка пытались оказать давление на подозреваемого в угоне автомобиля.
Двоих подсудимых приговорили к трём годам лишения свободы, ещё одного – к полутора годам ограничения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе.
При назначении наказания обвиняемым суд учёл смягчающие обстоятельства: наличие малолетних детей, добровольное возмещение имущественного ущерба и компенсации морального вреда.
Приговор пока не вступил в законную силу.
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