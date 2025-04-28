В Алматинской области два полицейских понесли дисциплинарные меры после скандала, разгоревшегося вокруг видео, снятого местным депутатом Нурланом Байгазиевым, передаёт BaigeNews.kz. Инцидент стал широко обсуждаемым в соцсетях и привёл к немедленным кадровым изменениям в рядах правоохранительных органов.

Депутат опубликовал видео на своей странице в Instagram, на котором запечатлена девушка, беседующая с полицейскими, находящимися в машине. На кадрах видно, как полицейские останавливаются на автобусной остановке, за что депутат делает замечание стражам порядка. Однако ситуация приобрела неожиданный поворот, когда депутат, продолжив разговор с девушкой, узнал, что ей всего 17 лет, и она утверждает, что полицейские предложили ей "подвезти до Саяхата".

Депутат, не соглашаясь с объяснениями полицейских, направился к ним с вопросами. Один из сотрудников отказался признавать факт предложения подвоза.

После резонансного видео в Департаменте полиции Алматинской области провели служебную проверку. Установлено, что сотрудники ювенальной полиции в ходе профилактической работы среди подростков допустили грубые нарушения этических норм, что недопустимо для служителей закона.

По результатам проверки, один из полицейских был уволен, а второй освобождён от занимаемой должности. В ответ на происшествие также понесли дисциплинарную ответственность их руководители.

"Соблюдение принципов законности и правопорядка остаётся приоритетом для полиции. Мы незамедлительно и жёстко пресекаем любые проявления нарушений или непрофессионализма", - сообщили в пресс-службе Департамента полиции Алматинской области.

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