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Сегодня, 06:32
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160Фото: ДП Жетысуской области
Полицейские Жетысу помогают путникам, застрявшим в непогоду на заснеженных дорогах
Полицейские патрулируют занесенные снегом дороги и помогают застрявшим автомобилистам выбраться, передаёт BaigeNews.kz.
"Последний факт зарегистрирован в Аксуском районе. Участковые Нарқұлан Даулетхан и Ұлан Тұрсынов помогли водителю и пассажирам "Мерседес бенс" выбраться из снежного заноса на автодороге Капал-Талдыкорган", - сообщили в ДП области Жетысу.
Полицейским удалось отбуксировать машину на очищенный участок автодороги и пожелать счастливого пути.
Водитель авто выразил благодарность патрульным за оказанную помощь.
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