open menu
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • font size Размер текста

Лента новостей

  • Главная
  • Новости
  • Полицейские Жетысу помогают путникам, застрявшим в непогоду на заснеженных дорогах
ДП Жетысуской области Сегодня, 06:32
160
Сегодня, 06:32
160
Фото: ДП Жетысуской области

Полицейские Жетысу помогают путникам, застрявшим в непогоду на заснеженных дорогах

Полицейские патрулируют занесенные снегом дороги и помогают застрявшим автомобилистам выбраться, передаёт BaigeNews.kz.

"Последний факт зарегистрирован в Аксуском районе.  Участковые Нарқұлан Даулетхан и Ұлан Тұрсынов помогли  водителю и пассажирам "Мерседес бенс" выбраться из снежного заноса на автодороге Капал-Талдыкорган", - сообщили в ДП области Жетысу.

Полицейским удалось  отбуксировать машину на очищенный участок автодороги и пожелать счастливого пути.

Водитель авто выразил благодарность патрульным за оказанную помощь.

 
 
 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от 🇰🇿ЖЕТІСУ ОБЛЫСЫНЫҢ ПОЛИЦИЯСЫ (@zhetysu.police)

 

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#полиция #снегопад #метель #дороги #трасса
BaigeNews.kz
Сегодня, 06:32
160
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх