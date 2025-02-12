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Полицейские задержали убийцу спустя 16 лет

Проводится досудебное расследование.

Сегодня, 13:18
АВТОР
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Полицейские задержали убийцу спустя 16 лет Сегодня, 13:18
Сегодня, 13:18
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При координации прокуратуры города Шымкент в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Департамента полиции задержано лицо, совершившее уголовное правонарушение по статье 99 УК РК (Убийство).

Так, 9 января 2009 года возле кафе "Aстория" гражданин "А" применив огнестрельное оружие, совершил особо тяжкое преступление против личности, после чего скрылся.

Преступник находился в международном розыске более 16 лет.

В настоящее время подозреваемый водворен в изолятор временного содержания, проводится досудебное расследование.

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