Полицейские задержали распространителей наркорекламы в Мангистау
У задержанных изъяты маркеры, рекламные листовки и мобильные телефоны.
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Распространителей наркорекламы задержала полиция в Мангистау, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на polisia.kz.
9 января в Актау наркоборцы задержали двух местных жителей 42 и 33 лет за расклеивание листовок, содержащих ссылки на Telegram-наркошопы. В листовках также предлагалась работа в качестве закладчиков и курьеров "зелья". Оба задержанных не работают и ранее неоднократно привлекались к ответственности за незаконный оборот наркотиков.
"У задержанных изъяты маркеры, рекламные листовки и мобильные телефоны. На телефонах содержались фотографии и переписка с "оператором", который координировал их действия", - говорится в сообщении.
По факту незаконной рекламы наркотиков возбуждено досудебное расследование. Проводятся необходимые следственные действия.
Напоимним, лаборатории с огромной партией наркотиков ликвидированы в Алматинской области.
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