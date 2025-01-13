Распространителей наркорекламы задержала полиция в Мангистау, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на polisia.kz.

9 января в Актау наркоборцы задержали двух местных жителей 42 и 33 лет за расклеивание листовок, содержащих ссылки на Telegram-наркошопы. В листовках также предлагалась работа в качестве закладчиков и курьеров "зелья". Оба задержанных не работают и ранее неоднократно привлекались к ответственности за незаконный оборот наркотиков.

"У задержанных изъяты маркеры, рекламные листовки и мобильные телефоны. На телефонах содержались фотографии и переписка с "оператором", который координировал их действия", - говорится в сообщении.

По факту незаконной рекламы наркотиков возбуждено досудебное расследование. Проводятся необходимые следственные действия.

Напоимним, лаборатории с огромной партией наркотиков ликвидированы в Алматинской области.