Полицейские задержали квартирных воров с золотом и деньгами в области Абай
Их действия были пресечены оперативниками и спецподразделением МВД.
Сегодня, 14:20
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 14:20Сегодня, 14:20
119Фото: ДП области Абай
В области Абай полицейские задержали группу квартирных воров прямо во время совершения кражи, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Департамент полиции региона.
"Злоумышленники прибыли в Семей 19 декабря и на следующий день похитили из квартиры золотые изделия и более 15 млн тенге. Двое взламывали дверь, двое следили за обстановкой. Их действия были пресечены оперативниками и спецподразделением МВД", - говорится в сообщении.
Все четверо задержаны и помещены в изолятор. Им грозит до семи лет тюрьмы с конфискацией имущества. Ранее они уже имели судимости за аналогичные преступления.
Ранее сообщалось, что преступник хотел скрыться от полиции через дымоход и застрял.
Самое читаемое
- В 2025 году рынок недвижимости Казахстана ожидают большие изменения
- Крушение самолёта в Актау: погибшую из Костаная похоронят 29 декабря
- Узбекские пилоты сделали два круга над Актау в память жертвах авиакатастрофы
- Авиакатастрофа под Актау: 20-летний выживший пассажир пришёл в себя
- Самолёт потерпел крушение в Южной Корее: погибли как минимум 62 человека