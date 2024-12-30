В области Абай полицейские задержали группу квартирных воров прямо во время совершения кражи, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Департамент полиции региона.

"Злоумышленники прибыли в Семей 19 декабря и на следующий день похитили из квартиры золотые изделия и более 15 млн тенге. Двое взламывали дверь, двое следили за обстановкой. Их действия были пресечены оперативниками и спецподразделением МВД", - говорится в сообщении.

Все четверо задержаны и помещены в изолятор. Им грозит до семи лет тюрьмы с конфискацией имущества. Ранее они уже имели судимости за аналогичные преступления.

Ранее сообщалось, что преступник хотел скрыться от полиции через дымоход и застрял.