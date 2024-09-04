Полицейские выплатят компенсацию депортированному из Таиланда казахстанцу

В Астане рассмотрели дело по иску горожанина к департаменту полиции города и Комитету миграционной службы РК, передаёт BaigeNews.kz.

Истец в ноябре 2023 года поменял паспорт и приобрёл турпутевку в Таиланд. При прохождении паспортного контроля его не пустили на рейс, так как в единой информационной базе паспорт значился недействительным.

Обратившись в департамент полиции, И. выяснил, что при обмене паспорта сотрудником миграционной службы его новый документ ошибочно зачислен в разряд недействительных. После обращения ошибка исправлена.

Мужчина повторно приобрёл турпутёвку, вылетел с семьёй на отдых. Однако по прибытии в Таиланд не был допущен в страну, депортирован в Казахстан, поскольку в базе Интерпола паспорт гражданина И. числился как недействительный и криминальный.

Выяснилось, что сотрудники миграционной службы устранили ошибку в национальной базе паспортов, но не исправили её в базе Интерпола.

"В результате ошибок гражданин И. понёс убытки дважды. Судом принято решение о взыскании материального ущерба и морального вреда солидарно с ответчиков", - сообщили в суде.

Решение пока не вступило в законную силу.