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  • Полицейские выкорчевали плантацию марихуаны и обнаружили тайник с "синтетикой" в Жетысу
кадр из видео Сегодня, 11:16
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Сегодня, 11:16
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Фото: кадр из видео

Полицейские выкорчевали плантацию марихуаны и обнаружили тайник с "синтетикой" в Жетысу

Полицейские области Жетысу при координации прокуратуры провели спецоперацию по задержанию 51-летнего подозреваемого в наркоторговле, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК

Мужчина ранее судим за правонарушение, связанное с хранением и сбытом наркотиков.

В его частном доме в селе Ескелды стражи порядка выкорчевали с участка 108 кустов культивируемой марихуаны. Там же были обнаружены заготовленные 40 высушенных кустов конопли, свёртки с наркотиками, в том числе синтетического происхождения и различные приспособления для их употребления. 

Подозреваемый помещен под стражу в ИВС. Расследование проводится по двум статьям уголовного законодательства по обвинению в сбыте, хранении синтетических наркотиков, а также культивировании наркосодержащих растений.

Видео: t.me/POLICE_of_KZ
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Сегодня, 11:16
152
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