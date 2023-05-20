Полицейские выкорчевали плантацию марихуаны и обнаружили тайник с "синтетикой" в Жетысу

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Полицейские области Жетысу при координации прокуратуры провели спецоперацию по задержанию 51-летнего подозреваемого в наркоторговле, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК

Мужчина ранее судим за правонарушение, связанное с хранением и сбытом наркотиков.

В его частном доме в селе Ескелды стражи порядка выкорчевали с участка 108 кустов культивируемой марихуаны. Там же были обнаружены заготовленные 40 высушенных кустов конопли, свёртки с наркотиками, в том числе синтетического происхождения и различные приспособления для их употребления.

Подозреваемый помещен под стражу в ИВС. Расследование проводится по двум статьям уголовного законодательства по обвинению в сбыте, хранении синтетических наркотиков, а также культивировании наркосодержащих растений.