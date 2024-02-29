Полицейские вспоминают как лучше обучать детей безопасности на дорогах

Творческий подход в профилактике детского дорожного травматизма применили полицейские области Жетісу совместно с Алматинской академией МВД РК им. М. Есбулатова, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Основная цель акции – воспитание детей в сфере правопорядка и общественной безопасности. Мероприятия проведены в младших классах общеобразовательных школ Панфиловского района.

Сотрудники районной полиции совместно с представителями Алматинской академии МВД РК напомнили детям о соблюдении правил дорожного движения и провели беседу на знание основ безопасного поведения на дороге.

"Известно, что дети лучше воспринимают информацию в игровой форме. Поэтому, чтобы закрепить умения по использованию Правил дорожного движения в различных дорожных ситуациях, мы раздали познавательные раскраски по ПДД, в которых они с интересом раскрасили картинки на тему дорожной безопасности", – отметил начальник Панфиловского РОП Асхат Кусембаев.

В ходе мероприятия юные участники дорожного движения не только повторили ПДД, но и выполнили различные задания: отгадывали загадки и решали ситуативные задачи. Такой метод изучения правил дорожного движения помогает детям развивать не только творческие способности и мелкую моторику, но и расширяет представление о безопасном передвижении детей на дороге и во дворах.

Полиция призывает всех родителей уделять время для занятий с детьми по личной безопасности, воспитывать в них потребность быть дисциплинированными, осторожными и внимательными на улице. А для того, чтобы занятия были увлекательными и полезными, лучше всего проводить их в игровой форме.