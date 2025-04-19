В Кокшетау полицейские вернули потерявшегося ребенка его маме. Инцидент произошёл возле центрального рынка, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МВД РК.

Патрульные Арман Куттыбай и Жанибек Шакиров получили сообщение, что малыш ходит один по рынку и ищет маму. Когда они приехали на место, увидели маленького мальчика, который плакал. Рядом стояла женщина, она рассказала, что ребенок совсем один и выглядит растерянным.

Полицейские посадили мальчика в машину, успокоили его и попытались узнать, где он был с мамой. Чтобы отвлечь его от переживаний, они показали, как работает патрульная машина, и вместе с ним объехали район.

Когда мальчик немного пришёл в себя, он рассказал, в какие магазины они с мамой обычно заходят. Полицейские решили пройтись по торговым домам — и в одном из них, в ТД "Бурабай", его узнала продавец. Она знала маму мальчика как постоянную покупательницу и сразу связалась с ней.

Тем временем мама сама искала сына неподалёку. Женщина поблагодарила полицейских за помощь и неравнодушие.