Полицейские вернули 46 миллионов тенге пенсионерке из Шымкента
Женщина под давлением отдала эти деньги мошенникам.
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Киберполиция вернула пенсионерке, ставшей жертвой мошенников, 46 миллионов тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Крупную сумму 69-летняя женщина отдала незнакомцам в феврале. Сначала ей позвонили якобы работники сотовой компании и сообщили, что срок действия её сим-карты истек. Для продления услуг пенсионерка продиктовала код, полученный в SMS-сообщении. Через несколько минут последовал новый звонок, на этот раз от якобы сотрудников правоохранительных органов. Они предупредили, что предыдущий звонок был попыткой мошенничества и что на её счете уже зафиксированы подозрительные транзакции.
Запаниковав, женщина последовала инструкциям звонившего, сняла все деньги с карты и передала наличные в "надежные руки" для временного хранения.
Сотрудники правоохранительных органов задержали двух мужчин. Украденные 69 миллионов тенге вернули потерпевшей.
Суд приговорил мошенников к пяти годам ограничения свободы.
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