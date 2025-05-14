В Петропавловске 66-летняя женщина поверила, что помогает правоохранительным органам ловить преступников. Итог — две проданные квартиры, миллионы на счетах аферистов и курьер с чемоданом наличных, уехавший в Астану. Всё это оказалось частью продуманной схемы мошенников, передаёт BaigeNews.kz.

Мошенник позвонил пенсионерке и представился сотрудником силовых структур. Он уверил женщину, что на её имущество якобы претендуют злоумышленники, и чтобы вывести их на чистую воду, нужно срочно продать квартиры по "фиктивной сделке". Женщина была уверена, что участвует в тайной спецоперации и никому не рассказала о происходящем — даже родственникам.

Пока близкие не заподозрили неладное, пенсионерка уже перевела часть вырученных средств на счета, продиктованные "оперативником", а остальное — отдала курьеру. Деньги — 27 миллионов тенге — уже успели доехать до Астаны и пройти через руки двух "дропперов", прежде чем полицейским удалось их изъять и вернуть владелице.

Пострадавшая сохранила банковские чеки, что даёт шанс вернуть и оставшиеся средства в гражданском порядке. Расследование по делу о мошенничестве в особо крупном размере продолжается.