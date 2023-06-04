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BaigeNews.kz Сегодня, 06:40
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Сегодня, 06:40
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Фото: BaigeNews.kz

Полицейские в Текели выстрелом остановили авто с пьяным водителем

Авто с пьяным водителем вынудили остановиться патрульные в Жетысуской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.

Факт зарегистрирован в Текели, где 3 июня патрульные областного батальона задержали Mitsubishi Delica. За рулём иномарки оказался 24-летний мужчина в алкогольном опьянении. 

Водитель авто не подчинился требованию об остановке и попытался скрыться на большой скорости. В ходе преследования полицейские во избежание тяжёлых последствий применили оружие и выстрелом из табельного ПМ пробили колесо автомашины, вынудив правонарушителя остановиться. 

Задержанному грозит ответственность за управление автотранспортом в состоянии алкогольного опьянения, а также неповиновение стражам правопорядка.

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Сегодня, 06:40
321
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