Полицейские в Текели выстрелом остановили авто с пьяным водителем

Фото: BaigeNews.kz

Авто с пьяным водителем вынудили остановиться патрульные в Жетысуской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.

Факт зарегистрирован в Текели, где 3 июня патрульные областного батальона задержали Mitsubishi Delica. За рулём иномарки оказался 24-летний мужчина в алкогольном опьянении.

Водитель авто не подчинился требованию об остановке и попытался скрыться на большой скорости. В ходе преследования полицейские во избежание тяжёлых последствий применили оружие и выстрелом из табельного ПМ пробили колесо автомашины, вынудив правонарушителя остановиться.

Задержанному грозит ответственность за управление автотранспортом в состоянии алкогольного опьянения, а также неповиновение стражам правопорядка.