Полицейские в сильный буран спасают людей на дорогах Карагандинской области

Из-за непогоды на дорогах Карагандинской области нутром 31 декабря встала пробка из 1359 авто, где заложниками бурана стали 3459 человек. 129 из них — дети, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.

Как отмечают правоохранители, всего за двое суток полицейские сопроводили до ближайших населенных пунктов около 17 тысяч транспортных средств.

"Только на трассе Алматы-Екатеринбург скопилось 1150 авто, в них более 3 тысяч человек, из них более ста детей. Ночью с автодороги Ботакара-Баянаул, Ботакара-Каркаралинск эвакуировано 110 человек, из них 7 детей. Организовано размещение в теплых помещениях и горячее питание. Полиция продолжает работу в спасении людей из снежных заторов", — сообщили в ДП Карагандинской области.

Стражи порядка просят казахстанцев обращать внимание на SMS-оповещения о погодных условиях и ограничениях движения авто, а также воздержаться от дальних поездок и не выезжать за пределы населенных пунктов.