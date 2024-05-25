Полицейские в Шымкенте вернули матери пропавшего трёхлетнего мальчика
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В Шымкенте сотрудники полка патрульной полиции вернули пропавшего ребёнка матери, передаёт BaigeNews.kz.
Сообщение о пропаже трёхлетнего мальчика поступило в полицию примерно около полудня. Его мать рассказала полицейским, что мальчик играл во дворе и пропал. Сначала родители сами попытались найти сына, когда же поиски не дали результатов, они обратились за помощью в правоохранительные органы. Малыша в целости и сохранности вернули матери. Женщина искренне поблагодарила офицеров за оперативную работу и попросила руководство наградить их.
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🔹️ Шымкентте патрульдік полиция полкінің қызметкерлері Мусахан Умиралиев пен Марат Иманбаев жоғалып қалған баланы анасына қайтарды 🔹 ️ В Шымкенте сотрудники полка патрульной полиции Мусахан Умиралиев и Марат Иманбаев вернули пропавшего ребенка матери♬ оригинальный звук - POLISIA.KZ
"Получив сообщение, инспекторы полка патрульной полиции Мусахан Умиралиев и Марат Иманбаев незамедлительно приступили к розыскным мероприятиям. Для установления местонахождения мальчика полицейские расспросили соседей, прочесали все возможные места, где мог бы находиться пропавший. Ребёнка нашли в течение получаса на игровой площадке во дворе соседних домов", – рассказали в пресс-службе департамента полиции Шымкента.
За достойную и самоотверженную службу инспекторов отметили благодарственными письмами.
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