20-летний парень оказался на карнизе восьмого этажа жилого дома, готовясь совершить необдуманный поступок. Прибывшие на место полицейские обнаружили, что дверь в квартиру заперта изнутри, а молодой человек держится за оконную раму с внешней стороны, передаёт BaigeNews.kz.

Не теряя времени, сотрудники правоохранительных органов выбили дверь, ворвались в квартиру и успели схватить парня, предотвратив трагедию. После спасения его передали медикам и оказали необходимую психологическую помощь.

Правоохранители призывают граждан не оставаться равнодушными и своевременно реагировать на подобные ситуации, обращаясь в экстренные службы.