Полицейские в Астане спасли 20-летнего парня от рокового шага
Парень чуть не спрыгнул с восьмого этажа.
Сегодня, 17:43
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Сегодня, 17:43Сегодня, 17:43
93Фото: Кадр видео
20-летний парень оказался на карнизе восьмого этажа жилого дома, готовясь совершить необдуманный поступок. Прибывшие на место полицейские обнаружили, что дверь в квартиру заперта изнутри, а молодой человек держится за оконную раму с внешней стороны, передаёт BaigeNews.kz.
Не теряя времени, сотрудники правоохранительных органов выбили дверь, ворвались в квартиру и успели схватить парня, предотвратив трагедию. После спасения его передали медикам и оказали необходимую психологическую помощь.
Правоохранители призывают граждан не оставаться равнодушными и своевременно реагировать на подобные ситуации, обращаясь в экстренные службы.
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