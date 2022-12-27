Полицейские устроили погоню за пьяным водителем в Таразе

Фото: polisia.kz

Погоня за пьяным нарушителем ПДД попала на видео в Таразе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Сотрудники батальона патрульной полиции в ночное время обратили внимание на автомобиль Lexus 570, водитель которого нарушил ПДД. Сотрудники экипажа автопатруля попросили автолюбителя остановиться, однако мужчина проигнорировал законные требование стражей порядка, не подчинился и продолжил движение на большой скорости по направлению в Алматы, подвергая опасности жизни и других участников дорожного движения. Когда полицейские преследовали машину, у водителя лопнуло переднее колесо, в результате чего он остановился и был задержан.

"Согласно заключению медицинской экспертизы, нарушитель находился в состоянии алкогольного опьянения средней степени и употребил каннабиноиды. Нарушитель привлечен к административной ответственности по статьям "Нарушение правил маневрирования","Нарушение законодательства РК об обязательном страховании", "Нарушение правил эксплуатации транспортных средств", "Невыполнение требований сотрудника органов внутренних дел", и "Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и токсикоманического опьянения", - сообщили в полиции.

По решению суда он арестован на 15 суток и лишен прав на семь лет. Автомобиль водворен на штрафстоянку.