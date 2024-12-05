  • 5 Декабря, 02:45
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Полицейские устроили погоню за пьяным лихачом в Уральске

Водитель автомобиля ВАЗ-2110 не подчинился требованиям сотрудников патрульной полиции остановиться.

Сегодня, 01:47
АВТОР
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polisia.kz Сегодня, 01:47
Сегодня, 01:47
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Фото: polisia.kz

Погоня за пьяным водителем в Уральске попала на видео, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.  

Водитель автомобиля ВАЗ-2110 не подчинился требованиям сотрудников патрульной полиции остановиться и продолжил движение. Во время преследования для оказания помощи полицейским направили дополнительные наряды.  

Машину остановили вблизи поселка Барбастау. За рулем был 34-летний житель Уральска, которого в 2022 году лишили права управления транспортом на семь лет.  

Медицинское освидетельствование показало, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения средней степени. Учитывая этот факт, а также то, что водителя ранее лишили прав, в отношении него начато досудебное расследование. Автомобиль нарушителя отправили на специализированную автостоянку.

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