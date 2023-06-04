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t.me/POLICE_of_KZ Сегодня, 20:44
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Сегодня, 20:44
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Фото: t.me/POLICE_of_KZ

Полицейские установили флаг Казахстана на высоте 3600 метров над уровнем моря

Сотрудники департаментов полиции и национальной безопасности по Алматинской области взошли на пик Октябрёнок и водрузили там государственный флаг Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК

Теперь символ республики развевается на высоте 3600 метров над уровнем моря. 

"Пусть наш флаг реет гордо, а независимость будет вечной!", — отметили стражи порядка.

Напомним, сегодня страна отмечает День госсимволов, которые были приняты 4 июня 1992 года. Эту дату в Казахстане отмечают с 2007 года. 

Видео: t.me/POLICE_of_KZ
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Сегодня, 20:44
174
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