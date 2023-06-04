Полицейские установили флаг Казахстана на высоте 3600 метров над уровнем моря

Фото: t.me/POLICE_of_KZ

Сотрудники департаментов полиции и национальной безопасности по Алматинской области взошли на пик Октябрёнок и водрузили там государственный флаг Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК

Теперь символ республики развевается на высоте 3600 метров над уровнем моря.

"Пусть наш флаг реет гордо, а независимость будет вечной!", — отметили стражи порядка.

Напомним, сегодня страна отмечает День госсимволов, которые были приняты 4 июня 1992 года. Эту дату в Казахстане отмечают с 2007 года.